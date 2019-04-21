На Пасху: на Шри-Ланке прогремел восьмой за день взрыв

21 апреля, на католическую Пасху на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, сообщает РИА Новости.

Первые шесть взрывов произошли в отелях Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа. Седьмой — около зоологического сада в Дехивале на западе страны, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

Число погибших уже превысило 180, почти 500 человек пострадали.

Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе: