На Пасху: на Шри-Ланке прогремел восьмой за день взрыв

Первые шесть взрывов произошли в отелях Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа. Седьмой — около зоологического сада в Дехивале на западе страны, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.
Число погибших уже превысило 180, почти 500 человек пострадали.
Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе:
«Этому варварскому преступлению, совершенному в праздник католической Пасхи, не может быть оправдания. Мы разделяем скорбь и боль дружественного ланкийского народа», — цитирует РИА Новости.