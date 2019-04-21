Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 апреля 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Пасху: на Шри-Ланке прогремел восьмой за день взрыв

21 апреля, на католическую Пасху на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, сообщает РИА Новости.

Траур. Цветок
Траур. Цветок
СС0

Первые шесть взрывов произошли в отелях Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа. Седьмой — около зоологического сада в Дехивале на западе страны, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

Число погибших уже превысило 180, почти 500 человек пострадали.

Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе:

«Этому варварскому преступлению, совершенному в праздник католической Пасхи, не может быть оправдания. Мы разделяем скорбь и боль дружественного ланкийского народа», — цитирует РИА Новости.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость