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Происшествия

На пенсионера в Алтайском крае нашло помутнение и он убил брата

69-летний житель Кытмановского района выпил и пришел отдавать долг своему брату, но без причин начал размахивать ножом. Он смертельно ранил родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Пенсионер.
Пенсионер.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В ноябре 2018 года вечером пенсионер приехал в Кытманово, чтобы отдать денежный долг троюродному брату. Престарелые хозяева радушно приняли родственника и напоили чаем, рассказывают следователи.

Как только женщина ушла в соседнюю комнату смотреть телевизор, гость без объяснения причин нанес два ножевых ранения своему брату, а потом стал избивать его сожительницу и требовать отдать все имеющиеся в доме деньги.

Жестоко избив женщину, он попытался сам найти деньги. Она воспользовалась моментом и позвонила в полицию. Злоумышленника задержали, а хозяев дома увезли в больницу. Через несколько дней от полученных ранений потерпевший мужчина скончался.

Обвиняемый вину признал, однако утверждал, что на него нашло помутнение в связи с тем, что он употребил много спиртного, а убивать брата он не хотел.

Уголовное дело направлено в суд.

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