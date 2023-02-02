2 февраля
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Происшествия

На пешеходном переходе легковушка сбила женщину в Барнауле

Женщина попала под машину на пр. Космонавтов 2 февраля в Барнауле, передает «Инцидент Барнаул».

Сбили женщину в Барнауле.
Сбили женщину в Барнауле.
"Инцидент Барнаул".

Как сообщают очевидцы, пострадавшая жива.

ДТП произошло на пр. Космонавтов около Китайского рынка.

Ранее в Барнауле недалеко от остановки сбили женщину.

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