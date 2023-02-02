На пешеходном переходе легковушка сбила женщину в Барнауле

Как сообщают очевидцы, пострадавшая жива.
ДТП произошло на пр. Космонавтов около Китайского рынка.
Ранее в Барнауле недалеко от остановки сбили женщину.
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Женщина попала под машину на пр. Космонавтов 2 февраля в Барнауле, передает «Инцидент Барнаул».
Как сообщают очевидцы, пострадавшая жива.
ДТП произошло на пр. Космонавтов около Китайского рынка.
Ранее в Барнауле недалеко от остановки сбили женщину.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!
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