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Происшествия

Стали известны подробности аварии на улице Малахова, в котором сбили женщину

Стали известны подробности ДТП, в котором сбили женщину на улице Малахова в Барнауле. За рулем был молодой водитель. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Сбили женщину в Барнауле.
Сбили женщину в Барнауле.
"Инцидент Барнаул".

25 января в 12:48 на улице Малахова недалеко от остановки Волгоградская автомобиль ВИС наехал на 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в Городскую больницу № 1. Об ее состоянии неизвестно.

За рулем оказался 21-летний водитель, который получил права менее двух лет назад. У него отсутствовала страховка и знак «Начинающий водитель». В отношении водителя составлено два административных дела.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае судят 64-летнего жителя Змеиногорского района, который сбил и оставил ребенка на дороге

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