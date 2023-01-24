На Алтае судят мужчину, сбившего и оставившего ребенка на дороге

В Алтайском крае судят 64-летнего жителя Змеиногорского района, который сбил и оставил ребенка на дороге, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Мужчина сел пьяным за руль и задавил ребенка, отмечают в ведомстве.

Дело расследовали по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности, совершенном в состоянии опьянения и покинувшим место преступления.

Обвиняемый управлял автомобилем в пьяном виде 13 июня 2022 года. Он ехал по дороге в селе Таловка.

В попутном направлении двигался мальчик на велосипеде. Увидев его, водитель не сбавил скорость, не отъехал вбок и сбил ребенка.

Подозреваемый скрылся с места аварии. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Он скончался в больнице. Дело рассмотрят в суде.

Ранее водитель иномарки погиб в ДТП в Ленточном бору.