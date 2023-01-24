На Алтае судят мужчину, сбившего и оставившего ребенка на дороге

Мужчина сел пьяным за руль и задавил ребенка, отмечают в ведомстве.
Дело расследовали по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности, совершенном в состоянии опьянения и покинувшим место преступления.
Обвиняемый управлял автомобилем в пьяном виде 13 июня 2022 года. Он ехал по дороге в селе Таловка.
В попутном направлении двигался мальчик на велосипеде. Увидев его, водитель не сбавил скорость, не отъехал вбок и сбил ребенка.
Подозреваемый скрылся с места аварии. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Он скончался в больнице. Дело рассмотрят в суде.
Ранее водитель иномарки погиб в ДТП в Ленточном бору.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!