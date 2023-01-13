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Происшествия

В Барнауле водитель иномарки погиб в ДТП в Ленточном бору

Смертельное ДТП произошло 13 января в 11:10 в Барнауле. Иномарка столкнулась с грузовиков в Ленточном бору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария в районе Ленточный бор
Авария в районе Ленточный бор
Инцидент Барнаул

48-летний водитель Toyota Estima не остановил машину при возникновении опасности. Он столкнулся с грузовиком Scania G400, которым управлял 58-летний мужчина.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка 46 лет получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее напротив пр. Ленина, 18 произошло ДТП с автобусом, снегоуборочным трактором и легковушкой.

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