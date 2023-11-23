23 ноября
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Происшествия

На подмогу застрявшему на взлетно-посадочной полосе самолету приехали тягачи

Накануне борт "Аэрофлота" после приземления застрял на взлетно-посадочной полосе.

В самолете.
В самолете.
CC0

Самолет выполнял рейс Москва — Уфа, пишут "Известия". Командир воздушного судна (КВС) с учетом погодных условий принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика.

Условия для торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормам.

Однако в авиакомпании считают по-другому — «аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе». Поэтому КВС запросил буксировочный тягач для исключения рисков скольжения при движении к месту стоянки.

Ранее из-за опасного природного явления самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Барнаула. Накануне штормового дня, синоптики аэропорта спрогнозировали опасное природное явление — сдвиг ветра. Экипажи лайнеров об этом знали и приняли решение произвести посадки в более благополучном по погодным условиям аэродроме.

А в барнаульском аэропорту бушевал сильнейший боковой ветер. Приземляться в таких условиях небезопасно.

Потому КВС приняли решение посадить лайнеры в аэропорту Толмачево.

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