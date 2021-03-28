На подмосковном заводе по переработке мусора обнаружили труп младенца

Страшную находку обнаружили на сортировочной ленте перерабатывающего завода. В настоящее время следователи разбираются в том, как ребенок мог попасть туда, пишет Тольятти24.

Следственный отдел по городу Егорьевск ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту обнаружения ребенка. В здании комплекса проведен осмотр, следователи опросили рабочих и планируют изъять видео с камер наблюдения.

Назначены судебно- медицинская и молекулярно- генетическая экспертизы. Уже после этого будут решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отметил один из сотрудников завода, ребенок лежал на ленте уже мертвый и скорее всего, он пробыл в мусоре несколько дней. Скорее всего, его привезли в мусоровозе, а не подкинули на завод.