На полмиллиона евро «подломили» парижскую квартиру российского бизнесмена

Неизвестные украли у него часы, ювелирные украшения, меховые и кожаные изделия на 500 тыс. евро, сообщает AFP.

От владельца ждут уточнения суммы. Прокуратура Парижа начала расследование, пишет ТАСС.

Позднее сам Саркисов рассказал РБК, что узнал о краже после звонка соседа, который сообщил, что дверь взломана.

«В этой квартире мы не живем, она находится на продаже. Мы до сих пор не знаем о пропавших предметах», — пояснил Саркисов.

Потерпевший был в это время в Швейцарии.

Саркисов — один из основателей и замгендиректора страховой компании «РЕСО-Гарантия», уточняет bfm.ru.