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Происшествия

На предприятии «Роскосмоса» предотвратили акт вандализма. Задержаны 17 человек

Почти 50 человек пыталась проникнуть на территорию предприятия «Роскосмоса», чтобы испортить оборудование, всего за выходные дни были задержаны 17 человек, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП „НИЦ РКП“ группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпарации.

Служба безопасности НИЦ РКП задержала 7 сентября трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в сеть, пишет bfm.ru.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что утром 8 сентября задержали еще 14 человек.

Обо всем произошедшем было доложено руководству госкорпорации «Роскосмос» и правоохранительным органам.

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