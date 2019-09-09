На предприятии «Роскосмоса» предотвратили акт вандализма. Задержаны 17 человек

«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП „НИЦ РКП“ группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпарации.
Служба безопасности НИЦ РКП задержала 7 сентября трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в сеть, пишет bfm.ru.
В «Роскосмосе» подчеркнули, что утром 8 сентября задержали еще 14 человек.
Обо всем произошедшем было доложено руководству госкорпорации «Роскосмос» и правоохранительным органам.