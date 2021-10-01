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Происшествия

На промплощадке в Сибири выявили нарушения ПДК свинца в тысячи раз

Сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) выявили на промплощадке бывшего аккумуляторного завода «Востсибэлемент» в Свирске превышение допустимой концентрации тяжелых металлов.

Свинец
Свинец
Altapress.ru

«В почве содержание свинца превышает допустимую концентрацию в 13 тыс. раз, меди — в 23 раза, цинка — в 166 раз, мышьяка — в 60 раз», — приводятся в сообщении слова сотрудника лаборатории экологического мониторинга природных и техногенных сред Института недропользования ИРНИТУ Анастасии Шатровой.

Были исследованы и подвижные формы тяжелых металлов, которые более опасны, так как могут попасть из почвы в воду, растения, а далее — по пищевой цепочке в организм человека, пишет «Интерфакс».

«По подвижным формам свинца наблюдается превышение нормы в 1,7 тыс. раз», — сказала Шатрова.

Также превышена концентрация свинца в стеблях и листьях растений до 10 раз по сравнению с фоновыми значениями.

Катастрофа

«Но самое катастрофичное в том, что свинец мы обнаружили в донных отложениях Ангары — пробы отбирались в реке напротив завода, выше по течению. А если взять пробы ниже по течению, то свинца будет еще больше. Значит, накопление тяжелых металлов имеет многолетний характер», — подчеркнула Шатрова.

Территория бывшего предприятия расположена в водоохранной зоне Ангары на площади более 30 га.

В настоящее время на промплощадке бывшего завода располагается несколько небольших предприятий. Местные жители активно добывают свинец из почвы.

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