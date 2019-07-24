На пути кортежа Путина два уральца установили муляж бомбы

Полицейские задержали двух жителей Екатеринбурга, которые подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита в город 9 июля, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, пишет РИА Новости .

В день визита в уральскую столицу Владимира Путина двое мужчин упаковали в обувную коробку бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой, и выставили на трассу по пути в аэропорт «Кольцово», куда президент направлялся после выступления на саммите GMIS и встречи со студентами Уральского федерального университета (УрФУ).

«Парни сидели, выпивали и вдруг решили проверить — а что будет если… Раздобыли коробку наподобие обувной, снарядили ее всяким хламом так, чтобы это было похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство), перевязали все это бантиком и выставили на дорогу», — рассказал подробности истории источник в силовых структурах, пишет znak.com.

И красная лента

Подозрительная коробка, которую нашли на улице Машинной за 15 минут до того, как там должен был проехать Владимир Путин, действительно, была перевязана красной лентой. Внутри лежала обмотанная синей клейкой лентой бутылка, еще одна коробка с камнями и торчащими наружу проводами, перемотанная красной изолентой. Внешне все это было очень похоже на бомбу.

«Сами „герои“ сообщили на допросе, что хотели проверить, насколько оперативно среагируют силовики. Их самих сотрудники органов внутренних дел вычислили буквально на следующий день после тщательного опроса жителей микрорайона и анализа съемок с камер наружного наблюдения. В настоящее время по данному факту отделом полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение. Еще раз отмечу, что никакой угрозы предмет, брошенный на дороге, не представлял. Это была лишь злая шутка», — добавил Горелых.

Обезвредили

Коробку заметили сотрудники спецроты ДПС, патрулировавшие в тот день улицы. После на месте собрались люди в штатском и силовики в камуфляжной форме. Один из них подошел к подозрительной коробке, обследовал ее, упаковал в еще один контейнер и унес.

Через несколько минут по улице проехал кортеж президента, который направлялся в аэропорт Кольцово, чтобы вылететь из Екатеринбурга.