Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На ракетном полигоне под Архангельском прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые

На военном объекте в Архангельской области прогремел взрыв, в результате два человека погибли и шесть получили ранения, сообщает РИА Новости.

Взрыв.
Взрыв.
СС0

ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при испытании жидкостного реактивного двигателя, сообщило Минобороны РФ. Во время инцидента погибли два человека. По данным ведомства, радиационный фон в районе места происшествия находится в норме, пишет bfm.ru.

По данным издания «Эхо Севера», возле населенного пункта находится ракетный полигон, где проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. По предположения военного эксперта, причиной взрыва могла послужить ракета, взорвавшаяся во время подготовки к испытаниям.

Как заявили в областном правительстве, санитарная авиация готова вылететь в район инцидента, а больницы — принять возможных пострадавших, пишет polit.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость