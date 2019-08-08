На ракетном полигоне под Архангельском прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые

На военном объекте в Архангельской области прогремел взрыв, в результате два человека погибли и шесть получили ранения, сообщает РИА Новости .

ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при испытании жидкостного реактивного двигателя, сообщило Минобороны РФ. Во время инцидента погибли два человека. По данным ведомства, радиационный фон в районе места происшествия находится в норме, пишет bfm.ru.

По данным издания «Эхо Севера», возле населенного пункта находится ракетный полигон, где проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. По предположения военного эксперта, причиной взрыва могла послужить ракета, взорвавшаяся во время подготовки к испытаниям.

Как заявили в областном правительстве, санитарная авиация готова вылететь в район инцидента, а больницы — принять возможных пострадавших, пишет polit.ru.