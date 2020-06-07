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«Россия 1» рассказала об экс-мэре Славгорода, который бежал от полиции и раскидывал деньги

6 июня в эфире программы «Дежурная часть» вышел сюжет о градоначальниках Славгорода. Забавные подробности задержания одного их них до этого были не известны.

Сергей Горбунов.
Сергей Горбунов.
izvestiy-kamen.ru

В частности, журналисты федерального канала узнали, что бывший мэр Славгорода Сергей Горбунов, получив предположительно взятку, вышел на улицу с бумажным пакетом, но почувствовав неладное, решил бежать. По дороге он разбрасывал купюры, которые потом следователи находили в кустах.

Основную часть взятки полиция нашла в разрушенном доме под половицей. На выходе из старого здания Горбунова уже встречали.

Невольными свидетелями спецоперации стали местные жители, которые в задержанном не сразу признали градоначальника.

В этот же день Сергея Горбунова отправили на допрос в Барнаул. На вопрос следователя о самочувствии, он спокойно ответил, что чувствует усталость с дороги. Сейчас экс-мэр Славгорода находится на домашнем аресте.

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