На российский пляж мощный шторм выбросил сухогруз

Мощный шторм выбросил на мель торговое судно в Краснодарском крае.

На борту Blue Shark находится вся команда, пишет Telegram-канал SHOT.

Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц. Экипаж ищет решение ситуации, но мешает бушующая непогода.

Все службы экстренной помощи — в полной готовности, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что волны высотой с трехэтажный дом обрушатся на российские побережья. Также человечество предупредили об опасности остановки Гольфстрима.

Гольфстрим влияет на климат в Европе и восточном побережье Америки, теплое течение делает погоду там мягче.

В России благодаря Гольфстриму не замерзает самый северный порт страны — Мурманск.

В последнее время ученые делают прогнозы, что северная ветвь течения Гольфстрима может замедлиться. Если это случится, порт в Мурманске станет замерзать.