На российской таможне задержали китайца за вывоз картин с Лениным

В багаже нарушителя на таможенном посту в поселке Забайкальск обнаружили четыре карманных часов на цепочке с надписью «Молния», которые во времена СССР можно было получить только за большие заслуги перед страной, три картины с изображением вождя мирового пролетариата и старинный русский самовар, на котором выбита надпись «Товарищество Торгового Дома братьев Шемариных в г. Тула».
Как выяснилось, вывозимые раритеты китайский гражданин не задекларировал, поэтому и не смог предъявить таможенникам разрешительных документов, выданных Министерством культуры на их вывоз.
Все старинные вещи были изъяты и будут направлены на экспертизу.