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На российской таможне задержали китайца за вывоз картин с Лениным

Три картины с изображением Владимира Ленина и другие раритеты незаконно вывозил гражданин Китая через границу в Забайкальском крае. Таможенники обнаружили старинные вещи, представляющие культурную ценность во время досмотра автобуса, следующего в КНР. Об этом сообщила Марина Бойко из Читинской таможни.

В багаже китайца нашли незаконно вывозимые старинные вещи и картины.
В багаже китайца нашли незаконно вывозимые старинные вещи и картины.
предоставлено Читинской таможней

В багаже нарушителя на таможенном посту в поселке Забайкальск обнаружили четыре карманных часов на цепочке с надписью «Молния», которые во времена СССР можно было получить только за большие заслуги перед страной, три картины с изображением вождя мирового пролетариата и старинный русский самовар, на котором выбита надпись «Товарищество Торгового Дома братьев Шемариных в г. Тула».

Как выяснилось, вывозимые раритеты китайский гражданин не задекларировал, поэтому и не смог предъявить таможенникам разрешительных документов, выданных Министерством культуры на их вывоз.

Все старинные вещи были изъяты и будут направлены на экспертизу.

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