На Рубцовском заводе запчастей при взрыве бочки пострадал рабочий

ЧП случилось в здании по ул. Арычной. Сообщается, что бочка воспламенилась при резке.

Работник госпитализирован с 70% ожогов тела.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что подробности будут известны чуть позже.