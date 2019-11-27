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Происшествия

На Рубцовском заводе запчастей при взрыве бочки пострадал рабочий

21 ноября в производственном цехе Рубцовского завода запчастей взорвалась бочка из-под ацетона, пишет «Инцидент Рубцовск».

Сварка, резак.
Сварка, резак.
СС0

ЧП случилось в здании по ул. Арычной. Сообщается, что бочка воспламенилась при резке.

Работник госпитализирован с 70% ожогов тела.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что подробности будут известны чуть позже.

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