На Рубцовском заводе запчастей при взрыве бочки пострадал рабочий

ЧП случилось в здании по ул. Арычной. Сообщается, что бочка воспламенилась при резке.
Работник госпитализирован с 70% ожогов тела.
В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что подробности будут известны чуть позже.
21 ноября в производственном цехе Рубцовского завода запчастей взорвалась бочка из-под ацетона, пишет «Инцидент Рубцовск».
ЧП случилось в здании по ул. Арычной. Сообщается, что бочка воспламенилась при резке.
Работник госпитализирован с 70% ожогов тела.
В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что подробности будут известны чуть позже.
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