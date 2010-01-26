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Происшествия

На Сахалине началась большая спасательная операция

Более 600 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине и теперь не могут переправиться на берег. 26 января МЧС России срочно развернуло спасательную операцию.

Льдина унесла 20 рыбаков на Сахалине.
Льдина унесла 20 рыбаков на Сахалине.
astv.ru.

Как пишут «Известия», ЧП произошло примерно в полдень в районе мыса Свободный.

Льдина откололась от берега, и почти 600 рыбаков оказались отрезанными от земли в результате возникшей трещины.

На кадрах видно, что рыбаки сначала пытались самостоятельно перепрыгнуть возникшую трещину. Но вскоре она выросла примерно до 10 метров.

МЧС России отправило на место происшествия спасателей и технику, в том числе снегоходы и судно на воздушной подушке. Также готовится к эвакуации рыбаков специальный вертолет.

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