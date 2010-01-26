На Сахалине началась большая спасательная операция

Более 600 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине и теперь не могут переправиться на берег. 26 января МЧС России срочно развернуло спасательную операцию.

Как пишут «Известия», ЧП произошло примерно в полдень в районе мыса Свободный.

Льдина откололась от берега, и почти 600 рыбаков оказались отрезанными от земли в результате возникшей трещины.

На кадрах видно, что рыбаки сначала пытались самостоятельно перепрыгнуть возникшую трещину. Но вскоре она выросла примерно до 10 метров.

МЧС России отправило на место происшествия спасателей и технику, в том числе снегоходы и судно на воздушной подушке. Также готовится к эвакуации рыбаков специальный вертолет.