19 ноября
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Происшествия

На Сахалине в пятиэтажном жилом доме взорвался газ, есть погибшие (обновлено)

В пятиэтажном доме на Сахалине в поселке Тымовском 19 ноября взорвался газ, передает ТАСС.

Взрыв в жилом доме.
Взрыв в жилом доме.
"Инцидент Барнаул".

На момент написания новости известно о трех погибших, которых извлекли из-под завалов, и девяти пострадавших.

Взрыв привел к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек, сообщают экстренные службы.

В населенный пункт из Южно-Сахалинска направлен авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Туда же срочно вылетел и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На место происшествия прибыли спасатели, которые начали разбор завалов и поиск людей.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме.

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