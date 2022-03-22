На шахте «Листвяжная» произошел сбой работы вентиляции, людей эвакуируют

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в прошлом году произошла трагедия с гибелью людей, произошел сбой в работе системы вентиляции.

Ведется эвакуация 142 человек.

«Шахта „Листвяжная“ („СДС-Уголь“) в 10:00 (06:00 мск) при плановом переходе с рабочего на резерный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии», — сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

Как пишет ТАСС со ссылкой на свой источник информации в экстренных службах, во время эвакуации семь горняков почувствовали себя плохо.

В администрации шахты уверяют, что уровень метана в норме, датчики не зафиксировали превышения его концентрации, пишет «Интерфакс».

Напомним, авария на «Листвяжной» в Кузбассе произошла 25 ноября 2021 года. В результате нее пострадали 106 человек, погибли — 51.