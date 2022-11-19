19 ноября
﻿
Происшествия

На шоссе Ленточный бор в Барнауле легковушка жестко столкнулась с бензовозом, есть погибший (обновлено)

Страшная авария произошла 19 ноября в Барнауле, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП с бензовозом и легковушкой.
ДТП с бензовозом и легковушкой.
"Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, как у бензовоза поврежден бампер. Однако больше всего пострадала легковушка — ее буквально смяло. Разбиты стекла, двери, капот, зеркала, колеса.

На месте работают МЧС и скорая помощь. Как сообщили очевидцы, пострадавших госпитализировали.

Подробности аварии уточняются.

Обновлено в 15:53

ДТП произошло в 12:55 на третьем километре трассы. Предварительно, 30-летний водитель КамАЗа выехал на встречку и столкнулся с LAda Granta под управлением 59-летнего мужчины.

В результате водитель легковушки скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость