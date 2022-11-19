На шоссе Ленточный бор в Барнауле легковушка жестко столкнулась с бензовозом, есть погибший (обновлено)

На кадрах видно, как у бензовоза поврежден бампер. Однако больше всего пострадала легковушка — ее буквально смяло. Разбиты стекла, двери, капот, зеркала, колеса.
На месте работают МЧС и скорая помощь. Как сообщили очевидцы, пострадавших госпитализировали.
Подробности аварии уточняются.
Обновлено в 15:53
ДТП произошло в 12:55 на третьем километре трассы. Предварительно, 30-летний водитель КамАЗа выехал на встречку и столкнулся с LAda Granta под управлением 59-летнего мужчины.
В результате водитель легковушки скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.