На сибирский город обрушился град размером с яйцо

Погода начала портиться ближе к вечеру. Омичи обратили внимание, как небо угрожающе почернело, а тучи завихрились.
Через некоторое время начался дождь, а вместе с ним и крупный град. Некоторые градины были размерами с яйцо, заявляют очевидцы в сообществе "Омск Live".
Автовладельцы пожаловались, что из-за града их машины пострадали.
А после непогоды тучи вдруг округлились и стали похожи на мягкие комки ваты. Это одно из редких природных явлений под названием вымеобразные облака.
Такие облака связаны с образованием циклонов, штормов и ураганов. Они встречаются преимущественно в тропических широтах.
Также град прошел в Новосибирской области, добавляет "АСТ-54".