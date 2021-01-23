На сибиряка завели уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам

В Новосибирской области завели уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам. Подозреваемым оказался 20-летний житель Новосибирска, сообщает пресс-служба СК РФ.

Акция в поддержку Алексея Навального в Барнауле 23 января 2021 года.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, с 1 января 2021 года в Новосибирске пользователи соцсетей призывали общественность к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием во время несанкционированной акции протеста 23 января.

Согласно проведенной лингвистической экспертизе, опубликованные сообщения содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователям», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства фигуранта проведен обыск, допрашиваются свидетели. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.