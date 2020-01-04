На смену снегопадам на Алтай пришли трагические пожары

Сразу два крупных пожара произошли в ночь с 3 на 4 января в Алтайском крае. В одном из них погибли два человека.

Как сообщает территориальное ГУ МЧС, утром 4 января в Барнауле произошел пожар в одноэтажном двухквартирном кирпичном доме по улице Пивоварской. Прибывшие на место пожарные увидели, что горит кровля и половина дома.

Огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям, но через 20 минут пожар общей площадью около 100 кв. метров был локализован. К сожалению, на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших.

О втором пожаре на своей страничке в Facebook рассказал глава одного из сельсоветов Первомайского района Олег Боронин. Он сообщил, что в ночь с 3 на 4 января в селе Октябрьском полностью сгорел дом одной очень хорошей семьи. В огне погибло все имущество, а также документы и даже автомобиль.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета: