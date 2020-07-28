На сочинской базе отдыха во время вечеринки аниматор в форме полицейского немного пострелял

Полицейские выяснили, что инцидент произошел на базе отдыха в Лазаревском районе Сочи. Организатор корпоратива пригласил аниматоров. Они в форме инспекторов дорожно-патрульной службы и с выхолощенным оружием разыграли сцену задержания одного из участников вечеринки.
Сотрудники МВД обнаружили в интернете видео инцидента и начали проверку. Организатором мероприятия оказался 29-летний местный житель, пишет polit.ru.
Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК), уточняет ТАСС. На двух аниматоров в форме сотрудников ДПС также составили протоколы о незаконном ношении форменной одежды.