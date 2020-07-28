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28 июля
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Происшествия

На сочинской базе отдыха во время вечеринки аниматор в форме полицейского немного пострелял

В Сочи на корпоративе аниматор в форме сотрудника ДПС открыл огонь. Второго аниматора ударил гость, и тот упал на землю.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел на базе отдыха в Лазаревском районе Сочи. Организатор корпоратива пригласил аниматоров. Они в форме инспекторов дорожно-патрульной службы и с выхолощенным оружием разыграли сцену задержания одного из участников вечеринки.

Сотрудники МВД обнаружили в интернете видео инцидента и начали проверку. Организатором мероприятия оказался 29-летний местный житель, пишет polit.ru.

Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК), уточняет ТАСС. На двух аниматоров в форме сотрудников ДПС также составили протоколы о незаконном ношении форменной одежды.

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