22 августа
﻿
Происшествия

На спуске с Семинского перевала произошло страшное ДТП

Накануне 59-летний местный житель на Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ Hunter.

На спуске с Семинского перевала произошло страшное ДТП
На спуске с Семинского перевала произошло страшное ДТП
пресс-служба МВД по Республике Алтай.

УАЗом управлял 43-летний житель Екатеринбурга.

В результате госпитализировали 5 пассажиров Toyota Corolla. Из них трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 лет и 8 месяцев.

На спуске с Семинского перевала произошло страшное ДТП
На спуске с Семинского перевала произошло страшное ДТП
пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Водителю Hunter госпитализация не потребовалась, медики оказали помощь на месте.

Возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Напомним, что ранее произошла смертельная авария с грузовиком. Скончался водитель BMW.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость