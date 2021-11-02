На Сростинском базаре под Бийском сгорело кафе

Горело деревянное одноэтажное здание. Работали пять пожарных расчетов. Люди из здания вышли, уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Возгорание локализовано, распространение огня прекращено.
Пожарные продолжают работу на месте.
2 ноября в селе Сростки Бийского района на знаменитом базаре загорелось придорожное кафе «Печки Лавочки».
Горело деревянное одноэтажное здание. Работали пять пожарных расчетов. Люди из здания вышли, уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Возгорание локализовано, распространение огня прекращено.
Пожарные продолжают работу на месте.
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