Президент США Дональд Трамп 11 сентября объявил о введении режима чрезвычайного положения в Виргинии, Северной и Южной Каролине. ЧП также ввели власти Мэриленда и Вашингтона.
Власти трех штатов, в которых объявлен режим ЧП, приняли решение об эвакуации жителей некоторых районов в связи с приближением шторма. Трамп заявил, что администрация «абсолютно и полностью готова» к урагану.
Донадьд Трамп,
президент США:
Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий. Все может поменяться, но мы сомневаемся, что на этом этапе что-то изменится. Вместе с тем он заверил присутствовавших, что власти штатов, которые потенциально затронет стихия, готовы к ЧП.
Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами.
Центр урагана расположен примерно в 595 км к юго-западу от Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 7,5 м/с.
Ранее сообщалось, что «Флоренс» достигнет побережья США к четвергу, однако во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) сообщил, что ураган замедлится и достигнет побережья Соединенных Штатов не раньше предстоящей пятницы, 14 сентября.