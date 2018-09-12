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На США надвигается мощный ураган — сильнейший за десятилетия

На США надвигается ураган «Флоренс», ему присвоена предпоследняя (четвертая) категория по шкале Саффира-Симсона, сообщил ТАСС.

Ураган "Ирма".
Ураган "Ирма".
NASA

Президент США Дональд Трамп 11 сентября объявил о введении режима чрезвычайного положения в Виргинии, Северной и Южной Каролине. ЧП также ввели власти Мэриленда и Вашингтона.

Власти трех штатов, в которых объявлен режим ЧП, приняли решение об эвакуации жителей некоторых районов в связи с приближением шторма. Трамп заявил, что администрация «абсолютно и полностью готова» к урагану.

Донадьд Трамп,
президент США:

Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий. Все может поменяться, но мы сомневаемся, что на этом этапе что-то изменится. Вместе с тем он заверил присутствовавших, что власти штатов, которые потенциально затронет стихия, готовы к ЧП.

Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами.

Центр урагана расположен примерно в 595 км к юго-западу от Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 7,5 м/с.

Ранее сообщалось, что «Флоренс» достигнет побережья США к четвергу, однако во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) сообщил, что ураган замедлится и достигнет побережья Соединенных Штатов не раньше предстоящей пятницы, 14 сентября.

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