Президент США Дональд Трамп 11 сентября объявил о введении режима чрезвычайного положения в Виргинии, Северной и Южной Каролине. ЧП также ввели власти Мэриленда и Вашингтона.

Власти трех штатов, в которых объявлен режим ЧП, приняли решение об эвакуации жителей некоторых районов в связи с приближением шторма. Трамп заявил, что администрация «абсолютно и полностью готова» к урагану.

Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий. Все может поменяться, но мы сомневаемся, что на этом этапе что-то изменится. Вместе с тем он заверил присутствовавших, что власти штатов, которые потенциально затронет стихия, готовы к ЧП.

Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами.