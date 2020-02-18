Россиянка родила дочь и выбросила ее в окно

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении 18-летней девушки, которая родила у себя дома девочку и выбросила ее в окно, сообщает региональный СК.

Жительница Буденновска обвиняется по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного». По данным следствия, 15 февраля девушка родила у себя в квартире на первом этаже девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно.

Младенца обнаружила соседка и вызвала скорую помощь, отмечает СК.

«Благодаря бдительности неравнодушной женщины и профессиональным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить. Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства», — рассказали в ведомстве.

Сейчас СК проводит действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.