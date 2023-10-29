29 октября
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Происшествия

На столичной остановке мужчина выстрелил в асфальт, а попал в женщину

Уроженец Таджикистана беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Пуля отрикошетила и попала в женщину.

Это случилось на автобусной остановке в Москве, указывает РБК. После произошедшего мужчина сел в автобус. Но стрелка задержали. Он еще оказал сопротивление полицейским.

Также выяснилось, что незадолго до этого мужчина стрелял в другую женщину, пишет Mash.

Ведется разбирательство. Возбуждено уголовное дело. Дело на контроле у Следственного комитета.

Ранее в Новосибирске водитель ослепил дальним светом и выстрелил в пассажиров иномарки. Владелец Mitsubishi несколько раз выстрелил в оппонентов из пистолета. Один пассажир ранен в грудную клетку, второй — в таз и локоть. Пострадавших госпитализировали.

Преступник скрылся с места происшествия.

Также в Барнауле мужчина устроил стрельбу во дворе дома.

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