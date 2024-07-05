На столицу надвигается мощный ураган

Ураган "Орхан" надвигается на Москву и начнется около 15:00, сообщает Shot.

Его пик ожидается между 17:00 и 18:00, мощная стихия продлится до 2-3 часов ночи. Порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, сопровождаясь сильнейшим ливнем с грозой и градом. Ожидается более половины месячной нормы осадков. В начале урагана температура будет около 30-34 градусов тепла, но затем постепенно начнет снижаться.



С персидского "Орхан" переводится как "правитель крепости".

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге во время урагана дерево упало женщину.

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