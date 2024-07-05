5 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

На столицу надвигается мощный ураган

Ураган "Орхан" надвигается на Москву и начнется около 15:00, сообщает Shot.

Его пик ожидается между 17:00 и 18:00, мощная стихия продлится до 2-3 часов ночи. Порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, сопровождаясь сильнейшим ливнем с грозой и градом. Ожидается более половины месячной нормы осадков. В начале урагана температура будет около 30-34 градусов тепла, но затем постепенно начнет снижаться.

С персидского "Орхан" переводится как "правитель крепости".

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге во время урагана дерево упало женщину.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Фестиваль «Снова в СССР»
Гончарный фестиваль «Manos»
Открытый концерт музыки
Погрузись в мир Пушкина
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость