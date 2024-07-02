В Санкт-Петербурге во время урагана на женщину свалилось дерево

Женщина погибла — на нее рухнуло дерево. Также пострадал ребенок и еще одна женщина.

Ураган повредил не менее 10 легковушек. А на одной из строек упал башенный кран, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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