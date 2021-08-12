На стройке большого квартала в Новосибирске пострадал рабочий. Следком проверяет обстоятельства ЧП

Несчастный случай, в результате которого пострадал один из рабочих произошел на строительной площадке квартала «Европейский берег» рядом с ул. Большевистской, 128. Очевидцы засняли последствия случившегося на видео и выложили в сеть Интернет, сообщает портал NGS.ru.

О том, что на стройке упал рабочий стало известно от очевидцев ЧП. Информация быстро распространилась среди местных жителей.

«Само падение я не видел. Видел только, как человека несли, как его переодели. Я позвонил в полицию, через время мне перезвонили и спросили, точно ли там что-то случилось» — рассказал о случившемся один из них.

Позднее информацию о несчастном случае КП-Новосибирск подтвердил представитель застройщика. Стало известно, что строитель поскользнулся на опалубке и упал. Он был доставлен в больницу.

Скриншот видео ЧП на стройке в Новосибирске , сделанного местными жителями. «Инцидент. Новосибирск».

«Инцидент произошел во время заливки стены подвала. Сотрудник подрядной организации поскользнулся на опалубке. Он доставлен в больницу и сейчас находится на приеме у врача. По предварительной информации серьезных травм он не получил, никаких переломов не зафиксировано, — пояснили изданию в «СибАкадемСтрой».

Скриншот видео ЧП на стройке в Новосибирске , сделанного местными жителями. «Инцидент. Новосибирск».

Далее в компании добавили, что по факту случившегося уже начато внутреннее расследование.

Тем временем, к делу уже подключились следователи.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска проводится уголовно-процессуальная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Сотрудники следкома и полиция ищут очевидцев и выясняют все обстоятельства произошедшего.