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Происшествия

На свободу с чистой совестью: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщает «Интерфакс» .

Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Также освобожден и брат Кокорина Кирилл.

Осужденные выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, 17 сентября. В этот день решение суда вступит в законную силу, пишет championat.com.

Между тем в пресс-службе суда «360» заявили, что информацию об УДО не подтверждают. Заседание продолжается в закрытом режиме.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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