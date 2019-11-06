На таджикской погранзаставе погибли 15 боевиков и два силовика

Бандиты подъехали к заставе «Ишкобод» на четырех автомобилях около 03:30 по местному времени. Они напали на пограничников и захватили пять автоматов Калашникова.
Силовые структуры Таджикистана окружили и обезвредили преступников, пишет polit.ru.
По официальным данным, 15 боевиков убиты и еще четверо задержаны. Кроме того, погиб солдат пограничных войск и сотрудник МВД Таджикистана. Идет расследование.
Погранзастава находится в 50 км к западу от столицы республики Душанбе. <Общая протяженность границы Таджикистана и Узбекистана составляет 1,3 тыс. км.>