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Происшествия

На таджикской погранзаставе погибли 15 боевиков и два силовика

Группа преступников в ночь на 6 ноября атаковала погранзаставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе.

Пуля. Стрельба. Оружие.
Пуля. Стрельба. Оружие.
СС0

Бандиты подъехали к заставе «Ишкобод» на четырех автомобилях около 03:30 по местному времени. Они напали на пограничников и захватили пять автоматов Калашникова.

Силовые структуры Таджикистана окружили и обезвредили преступников, пишет polit.ru.

По официальным данным, 15 боевиков убиты и еще четверо задержаны. Кроме того, погиб солдат пограничных войск и сотрудник МВД Таджикистана. Идет расследование.

Погранзастава находится в 50 км к западу от столицы республики Душанбе. <Общая протяженность границы Таджикистана и Узбекистана составляет 1,3 тыс. км.>

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