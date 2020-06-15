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Происшествия

На Телецком озере пропал мужчина в зимнем костюме

51-летний житель села Артыбаш Республики Алтай ушел из дома и пропал, сообщили в региональном СУ СКР.

В окрестностях села Артыбаш, Телецкое Озеро.
В окрестностях села Артыбаш, Телецкое Озеро.
Скриншот панорамы Яндекс.Карты

Алексей Груздев ушел из дома 13 марта в неизвестном направлении, и до сих пор его местонахождение не установлено.

Был одет в зимний костюм зеленого цвета с белыми полосами, черную шапку.

Особые приметы: на левом плече армейская татуировка с изображением щита и меча, верхняя челюсть вставная.

Пропал Алексей Груздев.
Пропал Алексей Груздев.
altai.sledcom.ru

Следователи опрашивают жителей села, родственников мужчины, проверяют версии исчезновения Груздева как криминального, так и некриминального характера.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Алексея Груздева и обстоятельствах его исчезновения, просят обращаться в Турочакский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Алтай по адресу: Турочак, ул. Осипова, д. 2, либо звонить по телефонам: (38843) 2−24−39, (38843) 2−26−94.

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