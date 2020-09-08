На Телецком озере всплыл хвост затонувшего 14 лет назад самолета

Обнаруживший находку капитан катера сообщил об этом сотруднику заповедника.
«О находке информированы полиция и МЧС. Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий», — написал Калмыков.
Частный гидросамолет типа «Корвет» потерпел крушение над озером 14 августа 2006 года. На борту находились пилот и два пассажира.
Поиски продолжались более 10 дней и были прекращены в виду их бесперспективности. Работы затрудняла большая глубина, сильная заиленность воды, подводное течение. Не помогло даже применение барокамеры и специального оборудования для проведения глубоководных работ.