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Происшествия

На Телецком озере всплыл хвост затонувшего 14 лет назад самолета

7 сентября у кордона Байгазан всплыла хвостовая часть легкомоторного гидросамолета «Корвет», рассказал в Facebook директор Алтайского заповедника Игорь Калмыков.

Фотозарисовки о Телецком озере.
Фотозарисовки о Телецком озере.
altzapoved.ru

Обнаруживший находку капитан катера сообщил об этом сотруднику заповедника.

«О находке информированы полиция и МЧС. Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий», — написал Калмыков.

Частный гидросамолет типа «Корвет» потерпел крушение над озером 14 августа 2006 года. На борту находились пилот и два пассажира.

Поиски продолжались более 10 дней и были прекращены в виду их бесперспективности. Работы затрудняла большая глубина, сильная заиленность воды, подводное течение. Не помогло даже применение барокамеры и специального оборудования для проведения глубоководных работ.

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