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Происшествия

На территории яхт-клуба «Геркулес» выловили мешок с грудной клеткой мужчины

В Санкт-Петербурге выловили мешок с грудной клеткой неизвестного мужчины, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Мешок с частями человеческого тела извлекли из Невы на территории яхт-клуба «Геркулес». О находке сообщили в полицию.

На месте ЧП работали следователи.

Прибывший на место судмедэксперт установил, что в мусорном пакете находится грудная клетка мужчины. Останки направлены на исследование.

Неделю назад мужчина ловил рыбу в реке Екатерингофка в Санкт-Петербурге и обнаружил в водоеме строительный мешок с останками человека. В мешке обнаружены человеческие конечности, завернутые в пакет. «Находку» отправили криминалистам на изучение.

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