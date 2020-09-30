На территории яхт-клуба «Геркулес» выловили мешок с грудной клеткой мужчины

Мешок с частями человеческого тела извлекли из Невы на территории яхт-клуба «Геркулес». О находке сообщили в полицию.
На месте ЧП работали следователи.
Прибывший на место судмедэксперт установил, что в мусорном пакете находится грудная клетка мужчины. Останки направлены на исследование.
Неделю назад мужчина ловил рыбу в реке Екатерингофка в Санкт-Петербурге и обнаружил в водоеме строительный мешок с останками человека. В мешке обнаружены человеческие конечности, завернутые в пакет. «Находку» отправили криминалистам на изучение.