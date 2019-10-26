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26 октября
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Происшествия

На ТЭЦ в Яровом сумели запустить первый котел

26 октября вечером специалисты ТЭЦ в городе Яровое сумели восстановить работу одного из котлов. После завершения ремонта котел № 9 немедленно перевели в режим растопки. Об этом сообщает краевое правительство.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Скриншот видео / Информационный центр Яровое

Ожидается, что утром 27 октября батареи в многоквартирных домах и зданиях Ярового начнут прогреваться. Дя этого потребуется около шести часов. Ремонт еще одного котла продолжается и будет завершен, по прогнозам специалистов, также 27 октября.

Напомним, авария на ТЭЦ произошла утром 25 октября. Нарушение режима работы котельного оборудования привело к остановке всей станции. Температура в квартирах яровчан начала падать.

Глава города Виталий Самобочий доложил губернатору Виктору Томенко, что местные власти контролируют температуру в домах и на соцобъектах. По его словам, температура в помещениях соцучреждений составляла днем 26 октября + 20, +23 градуса. Для поддержания температурного режима используются обогреватели.

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