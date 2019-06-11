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Происшествия

На трассе Барнаул — Бийск два грузовика жестко «зажали» легковушку

11 июня на 215-м километре федеральной трассы Р256 (Первомайский район Алтайского края, Чуйский тракт) неподалеку от придорожного комплекса «Облепиха» произошло ДТП.

ДТП у "Облепихи".
ДТП у "Облепихи".
Евгений Архипов, vk.com/barneos22

Легковой автомобиль зажали две фуры.

Очевидцы с места ДТП сообщают, что авария, скорее всего, произошла из-за несоблюдения дистанции.

«Скорее всего, фуры опять шли паровозом — такой эшелон обогнать тяжко. Вышел на обгон и не успел, полез между фурами вот и вся картина, грузовики любят паровозиком кататься о других не думают», — предполагает один из комментаторов паблика Barnaul 22.

ДТП у &quot;Облепихи&quot;.
ДТП у «Облепихи».
Евгений Архипов, vk.com/barneos22

ДТП случилось совсем недавно. Официальной информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия выехали все экстренные службы.

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