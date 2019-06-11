Легковой автомобиль зажали две фуры.

Очевидцы с места ДТП сообщают, что авария, скорее всего, произошла из-за несоблюдения дистанции.

«Скорее всего, фуры опять шли паровозом — такой эшелон обогнать тяжко. Вышел на обгон и не успел, полез между фурами вот и вся картина, грузовики любят паровозиком кататься о других не думают», — предполагает один из комментаторов паблика Barnaul 22.

ДТП у «Облепихи». Евгений Архипов , vk.com/barneos22

ДТП случилось совсем недавно. Официальной информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия выехали все экстренные службы.