ДТП произошло в 10:40 на 48 км Чуйского тракта. Водитель автомобиля Toyota Mark II двигался в сторону Новосибирска, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с грузовиком MAN и легковым автомобилем Honda CR-V.
В результате ДТП 56-летний водитель Toyota скончался на месте от полученных травм. В больницу увезли 5-летнюю девочку, которая также была в этой иномарке. Ребенок получил травму головы.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.