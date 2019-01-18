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Происшествия
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На трассе «Барнаул — Новосибирск» произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушек

В Исктимском районе утром 18 января произошла авария с участием трех автомобилей. В ДТП погиб один человек, пишет ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП на Чуйском тракте 18 января.
ДТП на Чуйском тракте 18 января.
ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП произошло в 10:40 на 48 км Чуйского тракта. Водитель автомобиля Toyota Mark II двигался в сторону Новосибирска, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с грузовиком MAN и легковым автомобилем Honda CR-V.

В результате ДТП 56-летний водитель Toyota скончался на месте от полученных травм. В больницу увезли 5-летнюю девочку, которая также была в этой иномарке. Ребенок получил травму головы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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