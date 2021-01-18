Утром 17 января на 82 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием грузового авто и легковушки.

ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск 17 января 2021 года.

18-летний водитель Honda Civic двигался в сторону Новосибирска и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП на месте происшествия скончались 18-летний и 36-летний пассажиры Honda, ее водителя с травмами различной степени доставили в больницу, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские проводят проверку.

Ранее утром 13 января на 78 км трассы А-322 в Топчихинском районе Ford Focus попал в аварию на встречной полосе.