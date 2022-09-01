На трассе оказались 15 тыс. помидоров после столкновения грузовика и легковушки

Грузовик, перевозивший большую партию помидоров, столкнулся с легковым автомобилем в США. В результате трасса оказалась усыпана овощами и залита их соком. Об этом сообщает « Газета.ru » со ссылкой источники.

ДТП произошло на межштатной автомагистрали I-80. По словам полицейских, грузовик, перевозивший помидоры, столкнулся с двумя автомобилями, ехавших ему на встречу. В результате грузовой автомобиль вылетел с трассы, а тысячи овощей высыпались из кузова и завалили трассу.

Уточняется, что из-за усыпанной помидорами дороги четыре автомобиля также попали в аварию. Они потеряли управление и врезались друг в друга.

Трассу расчищали от рассыпанных помидоров несколько часов. Для уборки трассу перекрыли и оставили только одну полосу.

Водитель фуры не пострадал и получил незначительные повреждения. После аварии к медикам обратились двое пассажиров других машин, у одного из них была сломана нога.