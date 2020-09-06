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Происшествия

На трассе под Барнаулом произошло массовое ДТП. Два автомобиля выбросило в поле

Днем 6 сентября в Алтайском крае на трассе Барнаул — Бийск произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул»,

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.

Авария произошла на трассе Барнаул-Бийск, недалеко от кафе «Теплый стан». На видео, снятом очевидцами, видно, что после столкновения два автомобиля отбросило в поле.

Что именно произошло на трассе и есть ли пострадавшие — не сообщается.

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