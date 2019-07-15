На трассе у Рубцовска обновили крест

На старой Барнаульской трассе под Рубцовском обновили поклонный крест, сообщили в Рубцовской епархии. Сооружение освятили 14 июля.

Преосвященнейший епископ Рубцовский и Алейский Роман окропил новый крест. В епархии говорят, что его установили несколько лет назад, но крест обветшал и его решили заменить.

У Рубцовска поставили новый поклонный крест. rubtsovsk-eparhia.ru

Зачем устанавливают поклонные кресты?

Поклонный крест предназначается для молитвенного поклонения перед ним. Издревле они устанавливались на въезде в города, станицы, и другие населенные пункты с молитвенным прошением у Бога о защите поселения. Многие крупные города огорожены с четырех сторон поклонными крестами, отмечают в епархии.

По преданию, первый поклонный крест был установлен на Руси святой равноапостольной княгиней Ольгой на Киевских горах.