На трассе в Барнауле мусоровоз разворотил кабину грузовика

Как сообщают подписчики сообщества Barnaul22, 1 сентября в районе садоводства «Трансмашевец 2» КамАЗ-мусоровоз так зацепил грузовик-УАЗ, что у того буквально разворотило кабину.

Грузовик, стоявший на обочине, "зацепил" "КамАЗ". 1 сентября 2019 года.

Согласно имеющейся информации, грузовик-УАЗ стоял на обочине дороги на заринской трассе недалеко от СНТ «Трансмашевец 2». Водитель из грузовика вышел.

Тем временем КамАЗ-мусоровоз ехал в сторону Новосибирской трассы. И вот каким-то образом мусоровоз разворотил кабину стоявшего на обочине грузовика.

Грузовик , стоявший на обочине , «зацепил» «КамАЗ». 1 сентября 2019 года. vk.com/barneos22

Пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии нет. Как сказал один из подписчиков про водителя грузовика: «Он в рубашке родился».

Официальной информации ГИБДД относительно аварии пока нет.