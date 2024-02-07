На трассе в Москве произошло масштабное ДТП

Baza сообщает, что авария произошла по вине непогоды, из-за плохой видимости машины собрались в кучу.
В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
Ранее сообщалось, что в Бийске произошло жесткое ДТП.
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На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП. В нем задействованы 27 автомобилей.
Baza сообщает, что авария произошла по вине непогоды, из-за плохой видимости машины собрались в кучу.
В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
Ранее сообщалось, что в Бийске произошло жесткое ДТП.
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