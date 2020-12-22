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Происшествия

На трассе в Ребрихинском районе легковушка столкнулась с грузовиком. Дорогу залило соляркой

Серьезное ДТП произошло 21 декабря поздно вечером на трассе Ребриха — Мамонтово, сообщается на странице «Инцидент. Барнаул».

Столкновение.
Столкновение.
pixabay.com.

Информацией о ДТП с подписчиками сообщества поделился один из участников группы во «Вконтакте» по имени Александр.

Он рассказал, что происшествие случилось неподалеку от села Паново. Автомобиль Toyota Carina столкнулся с КАМАЗом. У грузовика был пробит бензобак и топливо начало вытекать на проезжую часть. Возгорания зафиксировано не было.

На трассе в Ребрихинском районе произошло ДТП.
На трассе в Ребрихинском районе произошло ДТП.
«Инцидент. Барнаул».

В результате ДТП водитель легковой машины получил небольшие травмы. Ему быстро оказали медицинскую помощь. Экипаж «скорой» был недалеко, возвращаясь из командировки в село Романово.

Детали происшествия уточняются.

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