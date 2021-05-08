Страшное ДТП произошло у поселка Городище. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, ехавший на скорости не менее 150 км в час, не справился с управлением, пробил отбойник и улетел в столб. Машину не просто искорежило, а буквально намотало на опору линии электропередач.
Очевидцы сообщили, что столкновение произошло напротив «Солдатского поля» около двух часов дня по московскому времени.
«Ехал, вилял на огромной скорости, на мой взгляд, около 150 километров в час, зацепил обочину, а дальше его понесло в столб, — рассказал очевидец столкновения, — машина превратилась в груду металла. Половину оторвало и выбросило в кювет. Часть машины буквально обмотало вокруг столба линии электропередачи», — рассказал V1.RU один из очевидцев.
В момент столкновения в машине находились двое мужчин.
«Один погиб мгновенно, второй на момент аварии еще дышал — его выбросило из машины, непонятно, кто из них находился за рулем, а кто пассажир», — отметил свидетель произошедшего.
В региональном управлении МВД интернет-изданию подтвердили, что водитель Daewoo Nexia не справился с управлением. Есть погибший и пострадавший.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности погибшего и пострадавшего, а также детали произошедшего — какие причины повлекли за собой столкновение.