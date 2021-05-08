Ехавшая на огромной скорости легковая машина Daewoo Nexia вылетела с дороги, пробила отбойник и врезалась в столб. Погиб как минимум один человек, один получил тяжелые травмы, сообщает новостной портал V1.RU .

Страшное ДТП произошло у поселка Городище. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, ехавший на скорости не менее 150 км в час, не справился с управлением, пробил отбойник и улетел в столб. Машину не просто искорежило, а буквально намотало на опору линии электропередач.

Очевидцы сообщили, что столкновение произошло напротив «Солдатского поля» около двух часов дня по московскому времени.

На трассе Волгоград-Москва произошло страшное ДТП. Вадим Еремин , «Жесть Волгограда».

«Ехал, вилял на огромной скорости, на мой взгляд, около 150 километров в час, зацепил обочину, а дальше его понесло в столб, — рассказал очевидец столкновения, — машина превратилась в груду металла. Половину оторвало и выбросило в кювет. Часть машины буквально обмотало вокруг столба линии электропередачи», — рассказал V1.RU один из очевидцев.

В момент столкновения в машине находились двое мужчин.

«Один погиб мгновенно, второй на момент аварии еще дышал — его выбросило из машины, непонятно, кто из них находился за рулем, а кто пассажир», — отметил свидетель произошедшего.

На трассе Волгоград-Москва произошло страшное ДТП. Вадим Еремин , «Жесть Волгограда».

В региональном управлении МВД интернет-изданию подтвердили, что водитель Daewoo Nexia не справился с управлением. Есть погибший и пострадавший.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности погибшего и пострадавшего, а также детали произошедшего — какие причины повлекли за собой столкновение.