28 октября
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Происшествия

На три года за четыре сосиски. Женщину признали виновной в краже еды соседей

Жительницу Бийска признали виновной в краже еды своих соседей. Она регулярно пробиралась к ним в квартиру и уносила продукты. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

Установлено, что обвиняемая решилась на кражу в 2022 году, через четыре года, как к ней заселились новые соседи. У женщины был ключ от второй квартиры, так как раньше она там проживала.

Фигурант дела неоднократно проникала в квартиру днем, когда никого не было дома.

Она унесла два куска мяса, четыре сардельки, дважды взяла из холодильника контейнер плавленого сыра с беконом и контейнер с мясными фрикадельками.

Хозяин квартиры заподозрил неладное и установил камеру видеонаблюдения. На записи он и увидел, как его соседка крадет продукты.

Он написал заявление в полицию и передал полицейским соответствующие записи системы видеонаблюдения. Женщина вину признала.

«Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст.158 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком один год», — сообщили в ведомстве.

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